Еще 40 аграриев завершили обучение в «Школе фермеров» в Коломне

В Коломенском аграрном колледже имени Н. Т. Козлова 8 июля завершилось обучение студентов 11-го потока федерального проекта «Школа фермера». Еще 40 начинающих аграриев успешно освоили программу.

Обучение животноводству и растениеводству проходило на базе крестьянских хозяйств.

«Образовательные практики особенно важны начинающим аграриям. Программа предусматривает не только теоретические курсы, но и разработку бизнес-плана для создания или расширения деятельности. Такие инициативы помогают получить востребованные навыки работы в агропромышленном комплексе и создают условия для постепенного увеличения действующих хозяйств», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Интенсивное обучение продолжалось 10 недель. Студентами стали, в частности, участники специальной операции и члены их семей.

«В этом потоке среди самых интересных проектов можно отметить „Залужскую экоферму“ — они представили проект по разведению мелкого рогатого скота и производству молочных продуктов, „Медоносный конвейер“ — пчеловодство и создание сада с поэтапным цветением медоносов, „Подмосковная жимолость“ — ягодный сад и их обработка», — подчеркнул директор Центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка Владимир Капранов.

Напомним, Коломенский аграрный колледж первым в Московской области присоединился к проекту «Школа фермеров».