Еще 4 жилых дома достроили в ЖК «Люберцы»

Еще четыре 17-этажных дома построили в жилом комплексе «Люберцы». Они рассчитаны на 1536 апартаментов.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на территории ЖК уже открыли инженерно-технологический лицей, шесть детских садов, две школы, поликлинику и станцию скорой помощи.

В новых корпусах обустроили апартаменты разной площади. В подъездах будут работать колясочные, а вход сделали безбарьерным — на одном уровне с землей. Здания оформили в ярких красно-розовых тонах с белыми и серыми деталями. Во дворах провели благоустройство: создали места отдыха, установили тренажеры. На первых этажах домов будут работать кафе и магазины.

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