Еще 4 тысячи жителей Подмосковья получили услуги регоператоров в МФЦ

Проект по предоставлению услуг региональных операторов продолжатеся в Подмосковье. С начала года за ними обратились более четырех тысяч человек.

В МФЦ жители могут получить услуги регоператоров в сфере обращения с отходами. С начала этого года за ними обратились 467 раз в Домодедове, 384 раза — в Дмитрове, 365 — в Истре, 333 — в Наро-Фоминске и 322 — в Пушкино.

В МФЦ можно заключить договор на вывоз отходов, оформить документы для физических и юридических лиц, скорректировать платежи, а также получить консультацию по начислениям и нормативам.

Ранее вице-губернатор Владислав Мурашов отметил, что со всеми представителями регоператоров провели обучение, направленное на упрощение предоставления услуг для жителей.

Узнать адреса всех регоператоров, которые предоставлояют услуги в МФЦ, можно по ссылке.