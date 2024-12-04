Еще 4 тысячи машин в Подмосковье эвакуировали из-за неправильной парковки

Более четырех тысяч автомобилей эвакуировали в Московской области за минувшую неделю. Все машины были оставлены владельцами с нарушениями правил остановки и стоянки.

Наибольшее количество эвакуированных автомобилей зафиксировано в Ленинском городском округе, где переместили 422 машины, Красногорске (365 ТС), Мытищах (302 ТС), Химках (281 ТС) и Балашихе (270 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает автовладельцев соблюдать правила парковки, чтобы не затруднять проезд экстренных служб, таких как скорая помощь и пожарные. Кроме того, необходимо уделить внимание при парковке на то, чтобы машина не перекрывала въезды и выезды во дворы, а также не мешала остановке общественного транспорта.

Автомобиль может быть эвакуирован за стоянку в зоне действия запрещающих знаков, за нарушение правил на местах для инвалидов (при отсутствии оснований), а также за парковку во втором ряду или на пешеходном переходе (в пределах пяти метров перед ним) и на остановках общественного транспорта.