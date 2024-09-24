Еще 4 тысячи машин эвакуировали за неправильную парковку в Подмосковье

Специалисты эвакуировали 3922 транспортных средства в Московской области на минувшей неделе. Автомобили были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 245 машин больше по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольшее количество эвакуаций провели в Ленинском городском округе, Мытищах, Химках, Балашихе и Котельниках. Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила парковки. В ведомстве подчеркивают важность уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения, правильного выбора места для остановки и недопустимости препятствования проезду экстренных служб.

Также представители Минтранса акцентируют внимание на недопустимости оставлять автомобили на остановках общественного транспорта. В случае эвакуации автомобиля узнать его местонахождение можно по телефону 112, через приложение 112 МО, а также на сайте.

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