Еще 4 тысячи машин эвакуировали за неправильную парковку в Подмосковье

За неделю в Подмосковье эвакуировали 3,9 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушением правил. Это на 52 машины меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Больше всего машин увезли с улиц Красногорска, Ленинского округа, Химок, Мытищ и Люберец.

В ведомстве напоминают, что нельзя парковаться там, где машины мешают проезду скорой помощи, пожарным или общественному транспорту. Также не стоит оставлять транспортное средство на остановках, выездах и въездах во дворы.

Автомобили могут эвакуировать за парковку под запрещающими знаками, на местах для инвалидов без соответствующего разрешения, во втором ряду, на пешеходных переходах или ближе пяти метров перед ними. Если машину эвакуировали, узнать, куда ее увезли, можно по номеру 112 или через приложение «112 МО».