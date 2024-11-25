Еще 4 школы и 3 детских сада построили в Мытищах в 2024 году

В Мытищах в школе № 32 прошел круглый стол с участием представителей родительских комитетов и учреждений. Семьи задали вопросы про здравоохранение, образование детей, обновление инфраструктуры, в том числе строительство новых школ и детских садов.

Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила участниц с Днем матери.

«Мы стараемся с каждым годом улучшать материально-техническую базу наших образовательных учреждений и комплексов, а также занимаемся привлечением педагогов и воспитателей», — подчеркнула Юлия Купецкая.

Заместитель главы Ирина Ваврик рассказала про развитие системы образования. В этом году в округе построили четыре школы и три детских сада. Школы в ЖК «Мытищи Парк», в поселке Нагорное и деревне Сухарево будут введены в эксплуатацию в декабре. Также провели ремонты учреждений. В этом году обновили дошкольное отделение «Березка» школы № 19 и «Дюймовочку» школы № 24, гимназию № 17, второй корпус школы № 19, второй корпус школы № 24, актовый зал школы № 6, а также учреждение дополнительного образования «Галактика».

В формате «вопрос-ответ» родители узнали об очередности в детские сады. Проблема острой не является, но администрация работает над тем, чтобы дети посещали учреждение в шаговой доступности от дома.

Юлия Купецкая также уточнила, что в 2025 году разгрузят школу № 19, так как для 300 детей откроют корпус в реконструируемом здании бывшей поликлиники. В 2026 году заработает школа на 600 учеников, а также начнется строительство общеобразовательного учреждения на 1650 мест в жилом комплексе «Афродита».

Родители поинтересовались и здравоохранением, в том числе работой медиков в школах и детских садах. Главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич отметила, что для пациентов делается все возможное, и врачи готовы идти на встречу семьям.

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