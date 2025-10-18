Еще 4 сертификата вручили переселенцам из аварийного жилья в Домодедове

Документы получили четыре семьи из Домодедова, которые проживали в муниципальных квартирах. Теперь они смогут приобрести новое жилье. Это стало завершающим этапом реализации программы вручения сертификатов в текущем году.

Заместитель главы городского округа Домодедово Любовь Енбекова вручила жителям документы и поздравила их с предстоящим новосельем. По ее словам, программа переселения из аварийного жилья — это не просто улучшение жилищных условий, а новая страница в жизни семей.

«Мы видим, как это открывает новые возможности для людей», — добавила Любовь Енбекова.

Напомним, что сертификаты жителям предоставляют благодаря государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Размер субсидии рассчитывают исходя из занимаемой жилой площади, умноженной на 174839 рублей. Выплату производят не менее чем за 28 квадратных метров.

