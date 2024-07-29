Еще 4 сельхозпредприятия из Подмосковья получили субсидии на проекты мелиорации

Фото: Медиасток.рф

Еще четыре сельхозпредприятия из Подмосковья получат субсидии на проведение мероприятий по улучшению свойств земли и повышению ее производительности. Это компании из Каширы, Наро-Фоминска и Дмитрова.

Как рассказали в министерстве, по результатам июльского отбора проектов мелиорации субсидии получат четыре предприятия. Им окажут софинансирование в размере более 65 миллионов рублей.

«Софинансирование в размере более 65 миллионов рублей за 1 976 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, введенных в оборот, получили региональные предприятия: „Промпродукт“ и „МВС Агро“ в Кашире, „Русский Буйвол“ в Наро-Фоминске и „Агрофирма Бунятино“», — уточнил глава министерства Сергей Двойных.

Всего с начала года в регионе заключили восемь таких соглашений на 119 миллионов рублей. Главные условия получения поддержки — регистрация организации в Подмосковье и возмещение до 50% понесенных затрат.

Минсельхоз России ежегодно проводит отбор проектов мелиорации. Узнать о необходимых для участия документах можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте