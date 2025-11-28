Еще 4 пешеходные тропы привели в порядок в Солнечногорске

Реализация программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по созданию комфортных пешеходных маршрутов к социально значимым объектам продолжается в городском округе Солнечногорск. Первые работы уже выполнены в рабочем поселке Андреевка, где привели в порядок четыре участка пешеходных коммуникаций.

Один из обновленных маршрутов связал дом 24А с популярной у жителей локацией — «Сквером Долголетие». Суммарная длина «народных троп», созданных в Андреевке, — 340 метров.

«Мы последовательно развиваем сеть „народных троп“, чтобы передвижение жителей было удобнее в любую погоду. Обустроенные тропы позволяют быстрее добираться до социальных объектов — школ, больниц. Это важная часть работы по повышению комфорта городской среды», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

По программе в текущем году планируется создать пешеходные коммуникации по девяти адресам, а на следующий год запланировано обустройство уже 26 троп, протяженностью около шести километров. Рекордсменом станет пешеходная дорожка длиной 660 метров от КПП до автобусной остановки в микрорайоне Миронцево.