Еще 4 новых врача пополнили штат больниц в Богородском округе

Новые профильные специалисты в области медицины начали работать в Богородском округе в июне. Среди них два онколога, участковый терапевт и детский стоматолог.

Медики будут принимать специалистов в больницах Ногинска и Элекроуглей.

«В Центр амбулаторной онкологической помощи на работу пришли два онколога: Михаил Иванников и Иван Беляков. В Электроуглинской городской больнице появился новый участковый терапевт Беслан Гунба, а в стоматологической поликлинике — детский стоматолог Ирина Миронюк», — рассказал заместитель главы администрации Богородского городского округа Олег Шойко.

С начала года на работу в Ногинскую больницу было привлечено 23 специалиста, в том числе пульмонолог, эндокринолог, невролог, шесть онкологов, три участковых терапевта и три педиатра. Кроме того, к декабрю планируется привлечь еще 25 медицинских специалистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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