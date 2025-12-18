Еще 4 новых тротуара оборудовали в Истре в 2025 году

За текущий год в Истре провели восемь заседаний, на которых рассмотрели 220 вопросов. Особое внимание уделяли анализу дорожно-транспортных происшествий, что позволяет разрабатывать меры для предотвращения аварий. Благодаря проделанной работе за год удалось улучшить дорожную инфраструктуру, в том числе оборудовать еще четыре новых тротуара протяженностью почти три километра.

Администрация округа уделяет первостепенное внимание безопасности на дорогах — вопросу, напрямую влияющему на благополучие жителей. Координацию усилий обеспечивает Комиссия по безопасности дорожного движения, в которую входят представители власти, Госавтоинспекции и «Мосавтодора».

На очередном заседании подвели итоги года, которые помогли сохранять порядок на дорогах. За этот период 33 пешеходных перехода у школ и садов привели в соответствие нормативам, появились четыре новых тротуара общей протяженностью почти три километра, установили 88 метров ограждений для пешеходов, еще 10 переходов возле образовательных учреждений оснастили проекционной подсветкой, добавили 35 дорожных знаков и 30 «лежачих полицейских», также обновили 2 400 квадратных метров разметки и оборудовали тросовыми ограждениями аварийно‑опасные участки дорог.

На 2026 год комиссия наметила продолжение модернизации дорожной сети и внедрение инновационных решений в организации движения.