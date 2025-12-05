Еще 4 новые машины пополнили парк коммунальных служб в Истре
Ресурсоснабжающие предприятия муниципального округа Истра получили четыре единицы новой спецтехники. Машины будут использоваться для оперативного устранения аварий на сетях водоснабжения, водоотведения и теплотрассах.
В распоряжение МУП «Истринская теплосеть» поступили два новых автомобиля на базе «ГАЗон NEXT». Техника предназначена для ликвидации аварий на сетях холодного водоснабжения и канализации. Автомобили полностью укомплектованы насосами, генераторами, сварочным и режущим оборудованием, а также имеют комфортабельные пассажирские места для бригад.
АО «Истринская теплосеть» также ввело в эксплуатацию два специализированных автомобиля. Первый — «ГАЗель Next» для бригады быстрого реагирования, которая будет устранять нарушения на теплотрассах и трубопроводах горячего водоснабжения. Второй — восьмитонный «КамАЗ»-вездеход с манипулятором для транспортировки труб и тяжелых элементов.
Эта поставка продолжает программу обновления автопарка, в рамках которой в прошлом месяце предприятия уже получили пять единиц техники, включая трактор и илососы. Оснащение современными машинами позволит повысить оперативность реагирования на аварии и качество планового обслуживания коммунальных сетей.