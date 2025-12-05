Сегодня 13:17 Еще 4 новые машины пополнили парк коммунальных служб в Истре 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра Подмосковье

Истра

Андрей Воробьев

Работа

Машины

Коммунальные аварии

Ресурсоснабжающие предприятия муниципального округа Истра получили четыре единицы новой спецтехники. Машины будут использоваться для оперативного устранения аварий на сетях водоснабжения, водоотведения и теплотрассах.

В распоряжение МУП «Истринская теплосеть» поступили два новых автомобиля на базе «ГАЗон NEXT». Техника предназначена для ликвидации аварий на сетях холодного водоснабжения и канализации. Автомобили полностью укомплектованы насосами, генераторами, сварочным и режущим оборудованием, а также имеют комфортабельные пассажирские места для бригад.

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра

АО «Истринская теплосеть» также ввело в эксплуатацию два специализированных автомобиля. Первый — «ГАЗель Next» для бригады быстрого реагирования, которая будет устранять нарушения на теплотрассах и трубопроводах горячего водоснабжения. Второй — восьмитонный «КамАЗ»-вездеход с манипулятором для транспортировки труб и тяжелых элементов.

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра

Эта поставка продолжает программу обновления автопарка, в рамках которой в прошлом месяце предприятия уже получили пять единиц техники, включая трактор и илососы. Оснащение современными машинами позволит повысить оперативность реагирования на аварии и качество планового обслуживания коммунальных сетей.