Пять спецмашин пополнили парк коммунальной техники в Истре
На ресурсоснабжающее предприятие МУП «Истринская теплосеть» поступили две машины с каналопромывочным оборудованием и два илососа. Второе учреждение округа: АО «Истринская теплосеть» тоже получило технику — универсальный экскаватор-погрузчик.
Илосос — ключ к поддержанию городской канализационной системы в идеальном порядке. С его помощью коммунальщики смогут проводить плановую очистку труб и колодцев от ила и мусора, а также быстро справляться с любыми аварийными засорами. Оборудование обладает повышенной мощностью и надежностью: илосос способен поднимать ил с глубины до 15 метров, а шланг высокого давления промывает участок длиной до 100 метров.
В ближайшее время ожидается поступление еще одной аналогичной машины.
Универсальный экскаватор-погрузчик, который передали для АО «Истринская теплосеть», не менее важен. Он будет использоваться для широкого спектра задач: создания траншей, погрузки материалов, уборки территории и расчистки снега.
Новая техника приобретена при поддержке правительства Московской области в рамках программы масштабной трансформации аварийно-диспетчерских служб, которая проводится в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева. Это позволит еще быстрее и эффективнее ликвидировать аварии и проводить плановое обслуживание сетей.