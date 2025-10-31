Пять спецмашин пополнили парк коммунальной техники в Истре

На ресурсоснабжающее предприятие МУП «Истринская теплосеть» поступили две машины с каналопромывочным оборудованием и два илососа. Второе учреждение округа: АО «Истринская теплосеть» тоже получило технику — универсальный экскаватор-погрузчик.

Илосос — ключ к поддержанию городской канализационной системы в идеальном порядке. С его помощью коммунальщики смогут проводить плановую очистку труб и колодцев от ила и мусора, а также быстро справляться с любыми аварийными засорами. Оборудование обладает повышенной мощностью и надежностью: илосос способен поднимать ил с глубины до 15 метров, а шланг высокого давления промывает участок длиной до 100 метров.

В ближайшее время ожидается поступление еще одной аналогичной машины.