Еще 4 незаконные торговые точки снесли в Люберцах

В Люберцах продолжают демонтировать нелегальные нестационарные торговые объекты. В этот раз работы провели в четырех локациях округа.

Глава городского округа Владимир Волков напомнил, что киоски и другие нестационарные торговые точки сносят из-за выявленных во время проверок нарушений. Владельцам объектов выдавали предписания, но недочеты в установленные сроки они не устранили.

«Продолжаем приводить в порядок сферу торговли в округе. Рабочие демонтировали несанкционированные нестационарные торговые объекты в Люберцах по улице Красногорская, дом № 22 Б, по улице Инициативная, дом № 50 А и № 76, а также в деревне Островцы», — пояснил руководитель муниципалитета.

Владимир Волков также добавил, что работы по приведению торговых точек к нормативному состоянию ведут по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Отметим, что в Люберцах за последние два года выявили и снесли 287 нелегальных нестационарных торговых объекта.