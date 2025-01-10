Еще 4 молодым семьям в Люберцах вручили жилищные сертификаты

Сертификаты на приобретение или строительство жилья в рамках госпрограммы «Жилище» получили четыре молодые семьи, проживающие в муниципалитете. Всего с 2009 года в Люберцах подобные свидетельства вручили 81 паре.

Глава городского округа Владимир Волков поздравил будущих новоселов и пожелал им поскорее переехать в новое жилье.

Принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» могут семейные пары в возрасте до 35 лет, имеющие регистрацию и проживающие в Подмосковье, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и имеющие средства для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность взять кредит на эту сумму.

Областная программа «Жилище» также включает комплекс мер поддержки молодых семей на всех этапах приобретения жилья. Кроме финансовой поддержки, это юридические консультации специалистов.