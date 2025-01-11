Еще 4 молодые семьи в Подольске получили сертификаты на покупку жилья

Четыре молодые семьи из Подольска стали обладателями жилищных сертификатов, которые позволят им приобрести квартиру или построить дом на территории Подмосковья. Эта помощь предоставляется в рамках областной программы «Жилище», которая действует с 2007 года.

За время ее реализации 165 семей из Подольска смогли улучшить свои жилищные условия. Программа ориентирована на семьи, где возраст каждого из супругов или единственного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

Узнать подробности о программе и условиях участия можно на официальном сайте администрации Подольска в разделе «Справочная» — «Молодая семья». Дополнительную консультацию также готовы предоставить специалисты комитета по делам молодежи администрации, связаться с которыми можно по телефону: 8 (4967) 63-52-21.

Напомним, программа «Жилище» реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и дает возможность приобрести жилье в любом округе региона, что помогает многим молодым семьям обрести собственный дом.