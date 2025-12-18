Еще 4 медикам в Пушкино вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения»

В церемонии принял участие глава городского округа Максим Красноцветов. Он лично поздравил медицинских работников и вручил заслуженные награды. Помимо этого, он поблагодарил сотрудников клинической больницы за вклад в профессию.

«Ценность вашей работы невозможно выразить сухими цифрами отчетов. Она проявляется в каждом своевременно поставленном диагнозе, в долгих часах, проведенных у операционного стола, в добром слове, сказанном в самый нужный момент. Ваш труд требует уникального сочетания: хладнокровия ученого и безграничного сострадания, идущего от сердца», — отметил глава муниципалитета.

В конце он пожелал медикам семейного благополучия и профессиональной мудрости.

«Пусть ваш внутренний огонь и энергия служения никогда не угасают», — добавил он.