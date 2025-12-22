Еще 4 инвестора запустят производство промышленных роботов в Подмосковье

Программу поддержки производителей роботов запустили в Подмосковье. По ней соглашения о запуске новых заводов уже подписали четыре инвестора.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, компании запустят производства на арендованных площадях в одном из государственных индустриальных парков.

«Первый объект — площадью 30 тысяч квадратных метров — практически уже зарезервирован. Подписано предварительное соглашение с четырьмя компаниями, занимающимися производством роботов. Условия аренды предполагают льготный период на 2,5 года за рубль», — сказала Екатерина Зиновьева.

Для поддержки предпринимателей в Подмосковье предложили компенсацию до 50% от стоимости аренды в частных индустриальных парках, а также льготную ставку рубль за квадратный метр в год в ГИП.