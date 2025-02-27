Еще 4 двора благоустроят в Мытищах в 2025 году

Комиссия Совета депутатов осмотрела дворы, которые благоустроят в этом году. Летом обновят дорожное покрытие у домов № 17, 19, 19а и 21 по Новомытищинскому проспекту.

Комиссия проводит оперативные совещания на местах еженедельно. Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов вместе со специалистами управления благоустройства осмотрел территории, которые включили в программу комплексного благоустройства.

«Мы проведем ремонт асфальтового покрытия во дворах. Здесь все дорожное покрытие в заплатках, оно регулярно обновляется, но необходимо его полное обновление. Что касается благоустройства дворов, то вместе с жителями приняли решение о восстановлении детских игровых элементов ближе к дому № 17 и добавлении спортивных тренажеров на площадке у дома № 21», — рассказал заместитель директора управления благоустройства администрации городского округа Мытищи Роман Комлев.

Осмотры территорий, которые попали в перечень благоустройства, будут проходить еженедельно.