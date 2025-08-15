Еще 4 двора благоустроят в Можайске в 2025 году

В Можайском округе благоустроят четыре двора и модернизируют 12 детских площадок. Бригады уже приступили к поставленным задачам.

Дворы благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Первые строительные бригады приступили к работам в поселке Уваровка на улице 1-я Покровская и в деревне Клементьево на Юбилейной, 17.

Основной фокус направлен на обновление дорожного покрытия для безопасного передвижения и обустройство парковок, чтобы решить вопрос с размещением личного транспорта.

В администрации отметили, что строительные работы могут принести неудобства. Стоит с понимаем отнестись к ремонту, чтобы в конце получить благоустроенный двор.

Вопросы можно задать специалистам администрации Можайского округа по телефону: 8 (496) 384-22-20.