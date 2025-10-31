Еще 4 детских сада обновят в Жуковском в 2026 и 2027 годах

В городском округе Жуковский продолжают реконструировать дошкольные образовательные учреждения. Там обновят четыре детских сада в 2026 и 2027 годах.

В Жуковском начался ремонт дошкольного отделения школы № 15 на улице Гагарина, дом № 44. Также обновят дошкольное отделение школы № 12 на улице Макаревского, № 3А. Работы планируют завершить в 2026 году.

А в 2027 году в Жуковском проведут капитальные ремонты в корпусах дошкольных отделений школы № 6 на улице Чапаева, дом № 19, и школы № 15 на улице Гагарина, дом № 32. Руководитель муниципалитета Андроник Пак уже побеседовал с коллективами этих детских садов.

«В этом году после капитального ремонта мы открыли два дошкольных отделения: лицея № 14 и школы № 6 на улице Чапаева, № 1А», — добавил глава Жуковского.

В детском саду при лицее № 14 работают две логопедические группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. В дошкольном отделении школы № 6 функционируют три группы для детей раннего возраста, две группы комбинированной направленности, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также три группы общеразвивающей направленности.

Там полностью обновили и утеплили фасады, заменили внутренние инженерные сети, закупили новую мебель и оборудование, установили системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, а также систему управления и контроля доступом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что 2025 году в регионе обновляют более чем 60 образовательных учреждений, а также строят еще 20 учебных заведений.