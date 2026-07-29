Еще 4 аппарата УЗИ установили в больнице в Люберцах

Больница в Люберцах в этом году получила еще четыре аппарата УЗИ экспертного класса. Устройства поступили в Центральную поликлинику, в учреждения № 6 и 10, а также стационар № 1.

Специалисты перед началом использования техники прошли двухдневное обучение.

«Принципиально новым является то, что на этих аппаратах можно проводить эластометрию — исследование, которое является ключевым способом диагностики для больных с различными заболеваниями печени. Раньше такой возможности у нас не было, и мы направляли пациентов в региональные медицинские центры», — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Люберецкой областной клинической больницы Ксения Меньчикова.

Устройства используют ежедневно. За три месяца на новых аппаратах провели свыше 6,5 тысячи исследований.

Сделать УЗИ можно по направлению лечащего врача, которое выдают при наличии показаний.