Еще 4 альпийских козленка родились на экоферме в Луховицах

В Луховицах на местной экоферме «Былинкино» произошло радостное событие. Коза альпийской породы по кличке Даринка, которую совсем недавно признали победительницей всероссийского конкурса красоты среди этого вида животных, снова стала мамой.

На свет появились сразу четверо козлят: три мальчика и одна девочка.

Даринка и ее потомство чувствуют себя хорошо — у козы отличные настроение и аппетит, что является признаком хорошего самочувствия. Ее детеныши активно исследуют окружающее пространство и быстро набираются сил.

Руководство экофермы решило не оставлять без внимания такое знаменательное событие и приглашает всех желающих поучаствовать в выборе имен для козлят.

Свои варианты можно предложить во время визита в «Былинкино». Самые интересные и креативные идеи обязательно возьмут на заметку.