Еще 390 тысяч исследований животных на бруцеллез и лейкоз провели в Подмосковье

В Московской области продолжается активная работа по предотвращению вспышек инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных. Специалисты государственной ветеринарной службы регулярно проводят обследования фермерских хозяйств, где содержится крупный рогатый скот, отбирая пробы крови для анализов на бруцеллез и лейкоз.

Заболевания представляют серьезную угрозу не только для животных, но и для людей — бруцеллез может передаваться человеку, а потому требует особого контроля.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что с начала года провели уже 119,8 тысячи исследований на лейкоз и 272,4 тысячи на бруцеллез, из которых 225 тысяч анализов взяли у крупного рогатого скота. Такие меры позволяют своевременно выявлять и изолировать зараженных животных, не допуская распространения инфекции.

В ведомстве напомнили фермерам и владельцам частных подворий о необходимости строго соблюдать профилактические меры, в том числе регулярно проводить ветеринарные исследования, содержать места выпаса и кормления животных в чистоте, а также не приобретать скот без документов.

Для удобства жителей Подмосковья работает единый колл-центр ветеринарной службы — по номеру +7 (495) 668-01-25 можно вызвать специалиста на дом или записаться на прием в ближайшую клинику.