Еще 39 медицинских аппаратов поступят в больницу Серпухова до конца года

В администрации городского округа Серпухов на оперативном совещании обсудили оснащение медицинских учреждений новым оборудованием и техникой. С начала года Серпуховская больница получила 87 единиц медтехники, еще 39 поступят до конца 2024 года.

Автопарк подстанции скорой помощи в Серпухове пополнился тремя автомобилями неотложной медицинской помощи. Роддом муниципалитета также получил современное оборудование: транспортный кювез, открытые реанимационные системы для новорожденных, беспроводные фетальные мониторы и мониторы глубины наркоза.

В Протвинской областной больнице появилось новая диагностическая и офтальмологическая техника. Стоматология в Серпухове модернизировала оборудование при поддержке депутата Мособлдумы Татьяны Карзубовой, а также своими силами приобрела пять современных установок.

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