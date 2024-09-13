Еще 39 компаний Подмосковья улучшили показатели по проекту «Производительность труда»

С начала года 39 компаний Подмосковья завершили первый этап реализации национального проекта «Производительность труда». Это помогло сократить издержки и сэкономить более двух миллиардов рублей.

«Экономический эффект, который достигнут на этих предприятиях за счет сокращения производственных издержек, повышения скорости и эффективности производственных процессов, уже превысил два миллиарда рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Речь идет о реализации нацпроекта на отдельных участках, выбранных в качестве «пилотов». Когда полученный опыт применят на всех линиях, экономический эффект значительно повысится.

К примеру, мясокомбинат «Павловская слобода» (ГК «Велком») оценил эффект от оптимизации производственных процессов в 218 миллионов рублей. Предприятие готово тиражировать практику нацпроекта на другие производственные участки.

Стать участником нацпроекта «Производительность труда» можно через портал или РЦК Московской области.

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