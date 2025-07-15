Еще 3,8 тысячи машин эвакуировали за нарушение правил парковки в Подмосковье

С 7 по 13 июля в Подмосковье эвакуировали 3 791 автомобилей, припаркованных в неположенном месте. Это почти на 100 машин меньше, чем неделей ранее, сообщили в Минтрансе МО.

Больше всего правил стоянки за это время нарушили в Красногорске, Мытищах, Ленинском, Химках и Люберцах. Среди популярных марок машин оказались Kia, ВАЗ, Hyundai, Geely и Volkswagen. Такие данные приводит Центр безопасности дорожного движения Подмосковья.

В Минтрансе региона предупредили, что эвакуация происходит, если автомобиль оставлен в зоне действия запрещающих знаков или на стоянке для инвалидов без оснований. Также увезти транспортное средство могут за парковку на проезде во двор, во втором ряду дороги, а также около пешеходного перехода или остановки.

Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по номеру 112 или в приложении «112 МО».