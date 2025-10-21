Еще 38 тысяч женщин обучили в центрах грудного вскармливания в Подмосковье

В медицинских учреждениях Московской области для молодых и будущих мам работают бесплатные центры грудного вскармливания. Получить консультацию экспертов можно на базе крупнейших перинатальных центров региона.

Специалисты делятся с женщинами ценными знаниями: объясняют основы техники кормления, рассказывают о пользе этого процесса и отвечают на многие другие актуальные вопросы.

Учреждения работают в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах, а также в Московском областном центре охраны материнства и детства и родильных отделениях больниц в Балашихе и Одинцово.

«В центрах грудного вскармливания Московской области любая женщина может получить высококвалифицированную помощь специалистов, задать волнующие ее вопросы. Важно, что сделать это можно абсолютно бесплатно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки. Всего с начала года такое обучение прошли уже более 38 тысяч женщин», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Более детально ознакомиться с возможностями системы родовспоможения можно на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье».

Кроме того, для жительниц области ежедневно с 8:00 до 20:00 работает кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.