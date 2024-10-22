Еще 3,7 тысячи заявок на дезинсекцию подъездов отработали в Подмосковье

Управляющие компании Подмосковья провели 3,7 тысячи обработок подъездов от насекомых и грызунов по заявкам жителей. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Дезинсекция и дератизация мест общего пользования — обязанность управляющей компании. С начала года в многоквартирных домах Подмосковья специалисты коммунальных служб отработали 3,7 тысячи заявок по ликвидации грызунов и насекомых в подъездах.

Жителям напомнили, что если в местах общего пользования завелись вредители — обращайтесь в свою управляющую организацию. Если УК бездействует, следует сообщить об этом в территориальные отделы министерства.

Ранее сообщили, что для коммунальных нужд городских округов Подмосковья приобрели новые автомобили. Спецтранспорт закупили по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».