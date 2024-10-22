Еще 30 новых машин передали коммунальным предприятиям Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Новые автомобили для коммунальных нужд приобрели для 18 городских округов Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Автопарки предприятия пополнили 30 новых «Газелей». Больше всего машин получили городские округа Балашиха и Истра.

В начале ноября ожидается поставка еще 33 машин, которые распределят по 12 округам. Всего же до начала зимы в муниципалитеты региона передадут порядка 350 автомобилей. Это 72 самосвала, 56 мини-погрузчиков, 14 ломовозов и другая техника.

Спецтранспорт закупили по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». «Газели» помогут перевозить инструменты и материалы во время плановых и аварийных работ.

Дорожные службы активно готовятся к зиме в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить технику и обеспечить уборку контейнерных площадок в регионе.