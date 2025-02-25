Еще 37 школьников в Балашихе получили свои первые паспорта

В администрации городского округа Балашиха состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям. Глава округа Сергей Юров поздравил ребят с важным событием и пожелал им стать достойными гражданами России.

Свои первые паспорта получили 37 школьников. Поздравить ребят пришли также их родные и близкие.

«Надеюсь, что этот день запомнится ребятам и их родителям как начало нового, важного этапа в жизни каждого гражданина. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом и всегда ставить перед собой амбициозные цели. Уверен, что все у вас получится!» — поздравил подростков руководитель муниципалитета.

Церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!». Ее организуют для воспитания в подрастающем поколении чувства патриотизма, чтобы сделать момент получения паспорта значимым и запоминающимся. Проект реализуют при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».