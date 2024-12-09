Еще 37 контейнерных площадок привели в порядок в Истре с начала осени

Специалисты коммунальных служб заменили помятые части заборов, отремонтировали основание контейнеров, заасфальтировали площадки и заделали ямы на подъездах к ним в Истре на улицах Босова, дом № 17, и Голованова, дом № 14, и в Заводском переулке, дом № 1, в Дедовске в Школьном проезде, дом № 1, в деревне Турово на улице Шишкина, в деревнях Манихино и Первомайское, дом № 5, в поселке Кострово на Центральной улице, дом № 28, в деревне Бужарово, на Центральной улице, дом № 6, и Школьной улице, в деревнях Ядромино, Лешково, Бутырки, Ефимоново, Зенькино, Максимовка, Мазилово, Хмолино, Ананово, Сафонтьево, Леоново, Адуево, Павловское, Раково и в поселках Снегири, Котово, Красный на Центральной улице.