Андрей Воробьев: 1800 контейнерных площадок Подмосковья обновят за 2 года

В Подмосковье в 2024–2025 годах модернизируют почти 1,8 тысячи контейнерных площадок. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году из запланированных 295 объектов работы завершили на 248.

«Мы наметили обновить и облагородить 295 контейнерных площадок в этом году. На следующем этапе, весной-летом, нам нужно сделать еще порядка 1,5 тысячи объектов. Ведется работа по расширению географии пунктов приема вторсырья — нам нужно порядка пяти тысяч единиц для сбора текстиля, алюминия, пластика», — отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что полностью готовы площадки в Чехове, Ленинском округе и Красногорске, на финальной стадии — в Домодедове, Одинцовском и Можайском округах. Программа включает не только ремонт, но и строительство новых площадок. Так, в 2023 году появилось 29 новых объектов. Также в Московской области устанавливают и современные контейнерные площадки, например, из переработанного пластика, как в Красногорске.

Воробьев подчеркнул, что в регионе активно развивается сеть экопунктов. В декабре для предпринимателей заработает сервис по установке пунктов приема вторсырья. Это особенно важно, учитывая, что за девять месяцев жители сдали 270 тонн пластика и алюминия, а также более трех тысяч тонн текстиля.

«Сегодня размещено 700 емкостей для ПЭТ и алюминия, 1,5 тысячи — для текстиля, который наиболее активно сейчас развивается. Задача была — подобрать три тысячи новых мест дополнительно. В целом пять тысяч пунктов нам даст примерно 15 тысяч тонн мусора в год, который можно перерабатывать», — заключил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Напомним, найти пункт приема отходов, пригодных для вторичной переработки, можно на интерактивной карте.