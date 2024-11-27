Еще 360 нелегальных такси оштрафовали у аэропортов Подмосковья

Около 360 нелегальных перевозчиков выявили у аэропортов Шереметьево и Домодедово в Подмосковье с начала года. Таксистам придется заплатить штрафы за незаконную работу.

Сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля регулярно проводят рейды у аэропортов в отношении нелегальных перевозчиков.

«С начала года проверили 4,7 тысячи автомобилей, из них выявлено 360 нелегальных перевозчиков. В отношении нарушителей составлено порядка 1,8 тысячи административных материалов, транспортные средства переместили на штрафстоянки», — рассказала начальник УРАТК Минтранса Подмосковья Евгения Каретникова.

На территории Шереметьево нашли свыше 130 нарушителей, в аэропорту Домодедово — около 230.

Ранее стало известно, что «Аэроэкспресс» изменит тарифы на поезда и автобусы с 3 декабря. Стоимость стандартного билета на поезд составит 650 рублей. Поездка в аэропорт на автобусе обойдется в 400 рублей в одну сторону, 700 рублей — туда и обратно.