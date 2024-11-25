Тарифы на поезда и автобусы «Аэроэкспресса» изменятся с 3 декабря

«Аэроэкспресс» изменит тарифы на поезда и автобусы с 3 декабря. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на компанию.

Стоимость стандартного билета на поезд составит 650 рублей. Стоимость одной поездки в аэропорт по тарифам группы «Подписка» составит от 133 рублей, по абонементу — от 230 рублей.

С 10 декабря воспользоваться тарифом «Семейный» можно будет как в обе, так и в одну сторону. Тариф предусмотрен для поездки до двух взрослых пассажиров и до трех детей. Стоимость поездки для одного пассажира в рамках тарифа составит от 300 рублей.

Поездка в аэропорт на автобусе обойдется в 400 рублей в одну сторону, 700 рублей — туда и обратно. Для группы «Подписка» стоимость билета составит от 120 рублей, по абонементу — от 207 рублей.

Порядка трех тысяч нелегальных такси зафиксировали в Московской области с начала 2024 года. Чаще всего нелегальные такси попадались в аэропортах Домодедово и Шереметьево.