Еще 3,6 тысячи гектаров земли выявили в Подмосковье для строительства жилья

В Московской области с начала года определили еще 190 земельных участков общей площадью свыше 3,6 тысячи гектаров, которые можно использовать для жилищного строительства. Работу проводят в рамках проекта «Земля для стройки», который реализуют по государственной программе «Национальная система пространственных данных».

Новые территории предназначены как для возведения многоквартирных домов, так и для индивидуального жилищного строительства. Формирование такого земельного банка позволяет создавать условия для привлечения инвестиций в строительную сферу и способствует увеличению объемов жилья в регионе.

«Проект „Земля для стройки“ помогает выявлять земельные участки, которые потенциально подходят для жилищного строительства, что способствует ускорению развития строительной отрасли и повышению инвестиционной привлекательности нашего региона», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Владимир Бирюков.

За время реализации проекта, стартовавшего в 2020 году, в Подмосковье выявили земельные участки общей площадью свыше 14 тысяч гектаров, пригодные для строительства жилья. Из этого объема в хозяйственный оборот вовлекли уже 5693 гектара. Для индивидуального жилищного строительства предназначены 173 участка общей площадью более 8452 гектаров, еще 81 участок площадью 291 гектар предусмотрен под возведение многоквартирных домов.

Подобрать свободную территорию под строительство можно с помощью сервиса «Земля для стройки», размещенного на платформе «Национальная система пространственных данных». Онлайн-ресурс доступен как для крупных девелоперов, так и для жителей.

Сведения в нем регулярно актуализируют, что позволяет потенциальным инвесторам и застройщикам оперативно оценивать доступные площадки и планировать новые проекты.