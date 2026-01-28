Еще 36 семей из Подмосковья получили сертификаты на квартиры

Вручение сертификатов на квартиры для молодых семей прошло в Подмосковье. Улучшить жилищные условия смогут еще 36 супружеских пар.

Торжественное вручение жилищных сертификатов молодым семьям прошло в Луховицах. Приобрести квартиру или дом в Подмосковье теперь смогут еще шесть супружеских пар.

Как отметили в региональном Минжилполитики, в программе также приняли участие 18 семей из Наро-Фоминска. Из них свидетельства в праве на социальную выплату получили три многодетные и пять семей участников СВО.

В Красногорске вручили 11 сертификатов, а в Волоколамске — один.

Для участия в программе супругам должно быть до 35 лет. При этом семья должна нуждаться в жилье и иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости.