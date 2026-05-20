Еще 36 предпринимателей Подмосковья оформили компенсацию затрат на маркетплейсы

В Подмосковье продолжается прием заявок от представителей малого и среднего предпринимательства на участие в программе субсидирования «Маркетплейсы». Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Эта мера поддержки позволяет бизнесу компенсировать издержки, связанные с оплатой комиссионных сборов, логистикой и продвижением товаров на ведущих электронных торговых площадках.

Заявки на участие в конкурсном отборе направили уже 36 подмосковных предпринимателей. Победители, которых определит специальная комиссия, получат возможность возместить до половины документально подтвержденных расходов, но не более 500 тысяч рублей на одного заявителя.

Программа распространяется на взаимодействие с 13 крупнейшими маркетплейсами.

Получить исчерпывающую информацию об условиях предоставления субсидий можно на инвестиционном портале Московской области.

Меры адресной поддержки деловой активности реализуют в регионе в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».