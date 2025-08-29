Еще 36 медиков получили свидетельства на соципотеку в Подмосковье

Еще 36 подмосковных медиков получили свидетельства на социальную ипотеку. Всего в этом году их вручили 161 специалисту.

По программе специалисты получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а затем в течение 10 лет им ежемесячно выплачивают сумму основного долга. За ними остаются только проценты по кредиту.

«Комфортные условия жилья позволяют медработнику полноценно отдохнуть и восстановить свои силы перед новым рабочим днем. Сегодня мы вручили еще 36 свидетельств по программе „Социальная ипотека“», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Принять участие в программе могут врачи и средний медперсонал. Узнать больше об условиях можно по ссылке.

Медикам Подмосковья также доступна компенсация аренды жилья, программы «Земский доктор/Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие меры поддержки.