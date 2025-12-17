Еще 35 тысяч жителей Подмосковья оформили льготу на протезирование зубов

Жители Подмосковья могут дистанционно оформить заявку для получения справки, подтверждающей право на бесплатное зубопротезирование. С начала года услугой воспользовались свыше 35 тысяч человек.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога положено ветеранам труда и военной службы, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, неработающим жителями пенсионного возраста и предпенсионного возраста с учетом их доходов, а также другим льготным категориям жителей.

Сервис находится на сайте государственных услуг региона в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье».

Перед оформлением заявки следует посетить стоматолога. Затем необходимо отправить форму на портале.

Услуга бесплатная. Ответ в течение семи рабочих дней поступит в личный кабинет пользователя. После этого ему останется лишь дождаться своей очереди на процедуру.