Еще 35 школьникам вручили первые паспорта в Домодедове

Паспорта подросткам вручали глава Домодедова Евгения Хрусталева, полковник Иван Морозов и генерал-майор Александр Илюшин.

Руководитель муниципалитета отметила символичность это важного события. «Вы являетесь частью русской цивилизации. Наша страна — это многонациональная страна. Храните и уважайте свою Родину», — обратилась к виновникам торжества Евгения Хрусталева.

Ребята признались, что испытывали на церемонии смешанные эмоции, но радости было больше, чем волнения.

Напомним, что любой житель Домодедова, достигший 14-летнего возраста, может получить свой первый паспорт в торжественной обстановке. Для этого нужно подать заявку в офисе МФЦ.