Еще 35 школьникам вручили первые паспорта в Домодедове
Торжественная церемония была приурочена ко Дню Конституции. Главный документ гражданина России получили 35 юных жителей городского округа.
Паспорта подросткам вручали глава Домодедова Евгения Хрусталева, полковник Иван Морозов и генерал-майор Александр Илюшин.
Руководитель муниципалитета отметила символичность это важного события. «Вы являетесь частью русской цивилизации. Наша страна — это многонациональная страна. Храните и уважайте свою Родину», — обратилась к виновникам торжества Евгения Хрусталева.
Ребята признались, что испытывали на церемонии смешанные эмоции, но радости было больше, чем волнения.
Напомним, что любой житель Домодедова, достигший 14-летнего возраста, может получить свой первый паспорт в торжественной обстановке. Для этого нужно подать заявку в офисе МФЦ.