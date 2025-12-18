Еще 35 школьникам вручили первые паспорта в Домодедове

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Домодедово

Торжественная церемония была приурочена ко Дню Конституции. Главный документ гражданина России получили 35 юных жителей городского округа.

Паспорта подросткам вручали глава Домодедова Евгения Хрусталева, полковник Иван Морозов и генерал-майор Александр Илюшин.

Руководитель муниципалитета отметила символичность это важного события. «Вы являетесь частью русской цивилизации. Наша страна — это многонациональная страна. Храните и уважайте свою Родину», — обратилась к виновникам торжества Евгения Хрусталева.

Ребята признались, что испытывали на церемонии смешанные эмоции, но радости было больше, чем волнения.

Напомним, что любой житель Домодедова, достигший 14-летнего возраста, может получить свой первый паспорт в торжественной обстановке. Для этого нужно подать заявку в офисе МФЦ.

