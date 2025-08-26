Еще 35 новых специалистов трудоустроили в больницу в Королеве

В больнице в Королеве начали работу 35 новых специалистов — анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, акушер-гинекологи, оториноларингологи, терапевты, педиатры, врачи клинической лабораторной диагностики. Один из них получил образование по целевому договору.

Для медицинских работников в Королеве существуют меры поддержки: работникам предоставляют служебное жилье, компенсируют аренду квартир и расходы на проезд в общественном транспорте. Также предусмотрены единовременные выплаты при трудоустройстве и ежемесячные по разным категориям специалистов.

В Подмосковье работает программа «Социальная ипотека». Собственное жилье приобрели 67 медиков в Королеве.

Все больше выпускников заключают целевые договоры. На сегодня в рамках такой программы получают образование 119 будущих врачей и 21 средний медицинский работник.

Помимо этого, специалисты Королевской больницы готовят учеников профильных медицинских классов к поступлению в вуз.

Отметим, в больнице работают 563 врача и 950 средних медицинских работников.