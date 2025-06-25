Еще 35 крыш жилых домов отремонтировали в Подольске в 2025 году

С начала 2025 года в Подольске капитально отремонтировали 35 крыш жилых домов. Всего в этом году запланировано обновление на 147 объектах, из них 73 скатных и 74 плоских.

В настоящее время в работе 19 скатных и 23 плоские крыши. Для ремонта используют качественные материалы и надежные крепления. На стропила используют древесину хвойных пород, которую обрабатывают огнебиозащитными составами.

Старое покрытие демонтируют, меняют стропильную систему, укладывают пароизоляцию и новое покрытие. Подрядчик также устанавливает ограждения, колпаки вентиляционных шахт и меняет двери для входа на крышу.

Отметим, Подольск — округ Подмосковья, где запланирован самый большой объем работ. Полный перечень адресов опубликован на интерактивной карте.