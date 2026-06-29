Еще 35 дворовых территорий благоустроят в Люберцах в 2026 году

Благоустройство в округе идет сразу по нескольким направлениям: комплексное обновление дворовых территорий, обустройство пешеходных коммуникаций и ямочный ремонт. Проследить за ходом работ лично приехал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.

Раньше простая прогулка до магазина была для пенсионерки Юлии Миклашевич настоящим испытанием. Неровность асфальта превращала дорогу в полосу препятствий. Однако теперь двор жительницы Дзержинского не узнать — здесь провели долгожданное благоустройство.

Всеволод Волосевич отметил, что в этом году городской округ получил самый большой объем финансирования по программам благоустройства.