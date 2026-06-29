Еще 35 дворовых территорий благоустроят в Люберцах в 2026 году
Благоустройство в округе идет сразу по нескольким направлениям: комплексное обновление дворовых территорий, обустройство пешеходных коммуникаций и ямочный ремонт. Проследить за ходом работ лично приехал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.
Раньше простая прогулка до магазина была для пенсионерки Юлии Миклашевич настоящим испытанием. Неровность асфальта превращала дорогу в полосу препятствий. Однако теперь двор жительницы Дзержинского не узнать — здесь провели долгожданное благоустройство.
Всеволод Волосевич отметил, что в этом году городской округ получил самый большой объем финансирования по программам благоустройства.
«В принципе, что касается качества работы, все нормально. Есть небольшие замечания по пешеходным коммуникациям. Это отсыпка газона с двух сторон. Подрядчик обещал это выполнить в ближайшие дни. По выполненным работам уже прошли лабораторные испытания. И, соответственно, заключения даны положительные», — рассказал заместитель министра.
Всего в Люберцах в текущем году запланировано комплексное благоустройство 35 дворов, восемь из них уже полностью готовы. По программе «Народные тропы» обустроят 43 пешеходные коммуникации — половина из них уже выполнена. Ямочный ремонт завершен уже более чем на 90% и по итогу работ суммарно охватит почти 40 тысяч квадратных метров.