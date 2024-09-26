Еще 34 участка дорог отремонтировали в Красногорске

В ремонтный сезон 2024 года представители Мосавтодора завершили в Красногорске работы на 11 участках региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также обновили покрытие на 23 участках муниципальной сети. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Специалисты отремонтировали свыше 20 километров дорог в городах и малых населенных пунктах. Так, в Красногорске привели в порядок Станционную улицу, обеспечивающую подъезд к станции Нахабино, участку Волоколамского шоссе и улице Ново-Никольской, где ежедневно проезжают более 60 тысяч автомобилистов.

«Для комфортного передвижения более 300 тысяч жителей обновили больше 30 километров асфальтобетонного покрытия на 34 муниципальных и региональных дорогах Красногорска, обеспечив комфортный проезд к домам, остановкам общественного транспорта и станциям, образовательным, медицинским и спортивным учреждениям округа, а также к местным достопримечательностям», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Отмечается, что самый протяженный участок — дорога от деревни Нефедьево до Почтовой улицы в Нахабине, где заменили 7,5 километра полотна. Также обновили участки на Пятницком и Ильинском шоссе, в районе деревни Аристово и поселка Истра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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