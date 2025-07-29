Еще 3,4 тысячи машин эвакуировали за неправильную парковку в Подмосковье

За неделю с улиц Подмосковье переместили 3891 машину, припаркованную с нарушениями. Это на 47 больше, чем неделей ранее, сообщили в Минтрансе региона.

Больше всего транспортных средств эвакуировали в Красногорске. Там переместили 446 автомобилей. Еще 370 — в Ленинском, 312 — в Мытищах, 229 — в Химках и 284 — в Люберцах. Чаще в неположенных местах оставляли такие марки машин, как Kia, ВАЗ, Hyundai, Volkswagen и Geely.

Водителей призвали строго соблюдать правила парковки, не бросать авто на пешеходных переходах, на проездах во дворы, а также в зоне запрещающих знаков, во втором ряду и на автобусных остановках.

В Минтрансе Московской области напомнили, что узнать расположение эвакуированного транспортного средства можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».