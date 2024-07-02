Еще 3,3 тысячи машин эвакуировали за нарушение правил парковки в Подмосковье

За неделю с подмосковных улиц эвакуировали почти 3,4 тысячи автомобилей. Все они были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. В региональном Минтрансе уточнили, что это на 30 машин меньше, чем неделей ранее.

Напомним, автомобиль могут эвакуировать, если водитель решил припарковаться под запрещающими знаками или занял место на парковке для инвалидов, также оставлять машину запрещено на остановках общественного транспорта, на трамвайных путях и в тоннеле, на пешеходном переходе или в пяти метрах от него.

Узнать местонахождение транспортного средства можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам по телефону: 8 (800) 444-58-34. Информацию можно получить и самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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