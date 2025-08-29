Еще 33 медработника получили сертификаты на социальную ипотеку в Подмосковье

В Доме правительства Московской области вручили свидетельства по программе «Социальная ипотека». Сертификаты на покупку жилья получили 33 медработника. В их числе оказались не только врачи, но и фельдшеры, медсестры и акушерки.

В министерстве жилищной политики Подмосковья напомнили, что программа действует в 2016 года. С начала ее реализации более трех тысяч специалистов смогли переехать в новые квартиры.

Поддержка предусматривает компенсацию 50% стоимости жилья, она засчитывается в качестве первоначального взноса. Государство в течение 10 лет ежемесячно гасит сумму основного долга, а участники выплачивают только проценты по кредиту.

«В 2025 году мы вручили 296 свидетельств по программе „Социальная ипотека“: 161 медицинскому работнику (врачи, фельдшеры и медсестры), 73 учителям, 57 молодым ученым и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса и пяти тренерам», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

В очередной раз свидетельства получили специалисты из 13 окружных больниц, а также из Московской областной станции скорой медицинской помощи и Научно-исследовательского клинического института детства.