Еще 33 человека прошли комплексную диагностику здоровья в Лобне

В Лобне в Центральной поликлинике прошла очередная «вечерняя диспансеризация», в рамках которой 33 человека смогли пройти комплексное обследование после рабочего дня. Акцию, которую первыми в Подмосковье начали проводить лобненские врачи, лично курировали главный врач городской больницы Виктория Тен и заведующая поликлиникой Татьяна Токарева.

Мероприятие 30 января позволило пациентам пройти осмотр у семи специалистов: терапевтов, уролога, гинеколога и рентгенолога. Как отметила Виктория Тен, этот формат заботы о здоровье, удобный для работающих жителей, получил множество положительных откликов от горожан. Следующую «Диспансеризацию в третью смену» планируется провести уже весной.

Кроме того, в феврале и марте в Центральной поликлинике Лобни состоятся специальные дни здоровья, посвященные участникам специальной военной операции и членам их семей. Таким образом, медучреждение продолжает расширять доступность профилактических услуг для разных категорий населения.